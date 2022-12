Rúben Dias: “Quando fizeram o golo tudo se complicou porque fecharam-se ainda mais”

Marrocos fechado

“Foi um jogo complicado e ainda mais quando eles se apanharam a ganhar, usaram todos esses extras e como é óbvio perdeu-se muito tempo, quebrou-se muito o ritmo. Há um penálti que não é assinado na 1.ª parte. Ainda não vi a repetição mas pareceu-nos a todos nós muito claro, o lance com o Bruno Fernandes. É estranho como não se marca. Mas vou focar-me no jogo em si. Sabíamos contra que equipa estávamos a jogar. Uma equipa nada fácil, bastava ver os jogos anteriores, principalmente o jogo contra Espanha. Tentámos tudo, sabíamos que era um jogo perigoso. Eles deixavam-nos ter a bola mas era um deixar traiçoeiro, estavam à espera do momento para a transição. Quando fazem o golo tudo se acaba por complicar porque fecharam ainda mais. Não há nada a dizer da entrega e à atitude”

Ruído por situação de Cristiano afetou?

“Falou-se muito e é uma tendência natural no nosso país para nestes momentos em vez de nos unirmos parece que nos tentamos separar. O grupo sempre esteve unido, sempre estivemos muito à margem do que se falava. Fazíamos piadas, não há outra maneira de encarar. Não fomos felizes hoje, mas levar daqui mais uma experiência e ter também noção que temos uma geração cheia de talento e que tem muito para dar”