Pepe: “Depois de ontem, do Messi a falar, é inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo. O que jogámos na 2.ª parte? Nada”

O que explica a derrota?

“Estivemos sempre por cima do jogo, sofremos um golo quando não esperávamos, mas tenho de dizer isto, é mais forte do que eu. É inadmissível um árbitro argentino apitar o nosso jogo hoje aqui, depois do que se passou ontem, do Messi a falar, toda a Argentina a falar e o árbitro argentino vem e apita. Não digo que ele venha condicionado para cá, mas vem.

O que jogámos na segunda parte? Nada, o guarda-redes deles sempre parado e deu só oito minutos de desconto, nós trabalhamos muito sério e num Campeonato do Mundo o árbitro dá oito minutos de descontos quando não jogámos nada, nada na segunda parte. A única equipa que queria jogar futebol éramos nós, Portugal.

Agora o que podemos fazer? Estamos tristes, tínhamos qualidade para ganhar o Campeonato do Mundo, infelizmente não conseguimos.”

Isso deu ansiedade aos jogadores?

“Não é ansiedade, é raiva, porque não jogámos nem deixaram a gente jogar na segunda parte.

A equipa de Marrocos parava muito as nossas jogadas, com faltas e faltinhas. Procurámos fazer o nosso jogo, ser aquilo que somos, trabalhámos muito, lutámos até ao último minuto.

Estou muito triste, é muita tristeza, foram 90 minutos em que Marrocos tentou sempre parar o nosso jogo com faltinhas, o árbitro não dá amarelo nem chama a atenção… Tiveram a felicidade de fazer um golo, mas estou orgulhoso dos meus companheiros, trabalhámos bem e fizemos muito para ganhar hoje o jogo.”