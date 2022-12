FIFA abre processos às federações da Argentina e dos Países Baixos por “possíveis infrações” no encontro dos quartos de final

O Comité Disciplinar da FIFA abriu processos à Associação Argentina de Futebol (AFA) e à Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB) por “possíveis infrações” durante o jogo entre as seleções dos dois países. Nos quartos de final do Mundial 2022, os sul-americanos bateram (4-3) os europeus nos penáltis, após um empate a dois nos 90 minutos e no prolongamento.

A FIFA considera que, durante o encontro, pode ter sido violado o artigo 12 do Código Disciplinar que se refere “à conduta indevida de jogadores e técnicos”.

O organismo que rege o futebol mundial refere ainda que a AFA pode ido contra o artigo 16, que aborda a ordem e segurança dos encontros.

Durante o jogo disputado no Estádio Lusail, verificaram-se várias picardias entre jogadores das duas seleções, e protestos contra o árbitro, o Antonio Mateu Lahoz, que foi duramente criticado pelos argentinos. Houve 16 cartões amarelos durante o desafio.