Bernardo Silva: “É a minha terceira grande competição e foi o ambiente mais unido. Acreditávamos que era possível chegar mais longe”

A derrota

“O que senti dentro do campo foi um jogo difícil, contra uma equipa muito agressiva, muito competitiva, como durante todo o torneio. Na primeira parte não conseguimos quebrar as linhas deles, na segunda parte também no desespero demos tudo o que tínhamos, tentámos ao máximo qualificar-nos. Jogo difícil, estamos muito tristes porque o objetivo era claro, passar para a meia-final. Frustração, tristeza e é isso”

Ruído à volta da equipa prejudicou?

“Acho que não. É a minha terceira grande competição e foi o ambiente em que senti que a equipa estava melhor e mais unida. Acreditávamos que era possível chegar mais longe. Pedimos desculpa a todos os portugueses, acreditávamos que era possível mas não o conseguimos fazer portanto… é futebol”

Perder com Marrocos é mais doloroso

“Seria sempre doloroso, Marrocos está aqui, vai estar na meia-final porque o merece, porque tem mérito. Elimina Bélgica e Espanha, elimina agora Portugal, é uma seleção de muito valor e os nomes pouco importam”