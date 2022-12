Na fortaleza inquebrável, a individualidade não se perde (a análise a Marrocos, adversário de Portugal nos 'quartos')

Aconteça o que acontecer daqui em diante, Marrocos já é a sensação deste Mundial. Tornou-se a quarta selecção africana a chegar a esta fase da competição, intrometendo-se entre os europeus e os sul-americanos. A Bélgica e a Espanha sabem a dificuldade de bater este adversário. Ou de lhe marcar golos. A selecção comandada por Walid Regragui, nos quatro jogos que disputou, ficou sem sofrer em três. Isto porque houve um auto-golo na partida contra o Canadá. Assim se percebe que a resistência defensiva, assente em pilares individuais, é a forma de competir dos Leões do Atlas. Mais uma vez, Portugal reencontra um velho conhecido. Para variar, as memórias não são as melhores. Em 1986, no México, a derrota por 3-1 eliminou a selecção nacional.