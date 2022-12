Fernando Santos: “Falei com o Ronaldo no dia do jogo depois do almoço. Se ficou satisfeito? Não, é óbvio. Mas foi tudo normal e tranquilo”

Suposta conversa com Ronaldo

“Eu só dou a equipa uma hora e meia antes aos jogadores, sempre fiz assim. Essa conversa tinha de acontecer, era da mais elementar justiça da minha parte. Não vou estar a dizer que faço com todos. Mas é capitão de equipa, por aquilo que é o seu profissionalismo, aquilo que ele representa para Portugal e para a equipa. Naturalmente que tinha de ter essa conversa com ele. Aconteceu no dia do jogo depois do almoço, não tive nenhuma conversa com o Ronaldo antes. Reuni com ele e dei-lhe a conhecer as razões, no meu gabinete e expliquei que não estava a contar com ele desde o princípio, estava a contar para o jogo. Em termos de estratégia eu achava que o jogo ia ser complicado e que na 2.ª parte a entrada do Cristiano ia resolver. Expliquei com toda a naturalidade. Se me perguntas se o Cristiano ficou muito satisfeito? Não, é óbvio. É natural que não tenha ficado muito satisfeito, mas foi uma conversa normal e tranquila. Expus os meus pontos de vista, ele não os aceitou dessa forma simples, mas foi uma conversa normal. Mas nunca em momento nenhum me disse a mim que queria sair da seleção nacional. E para terminar: é tempo de pararmos com algumas coisas. Está na moda só apontarmos as coisinhas do Cristiano, mas se há exemplo melhor de tudo o que aqui falei foi o exemplo que ele deu no jogo. Foi ele que deu o grito na cabine, como sempre. Saiu com os jogadores para fazer o aquecimento. Saltou nos golos todos e festejou. No fim foi ele que chamou os colegas para ir ao público. A única coisa que notaram foi que ele saiu sozinho. Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece, por tudo o que ele já fez acho que não merece”

Ainda Ronaldo e gestão para Marrocos

“No dia em que tiver um jogador aqui na seleção que não fica descontente quando não joga não pode voltar à seleção. Não pode. Um jogador que fica contente quando não joga não está aqui a fazer nada. Os jogadores querem jogar sempre e quando não jogam no meu tempo dizia-se que ficavam com azia. Tinha um treinador que dizia que tínhamos de ir ao talho comer umas iscas. Isto é um facto normal. Os treinadores têm de fazer a gestão e fazem, de acordo com o jogo, o adversário. Esta questão da equipa que ganha não mexe não quer dizer isso. Esta equipa que vamos defrontar tem semelhanças com a Suíça? É uma equipa que nos vai apresentar questões completamente distintas, é uma equipa fortíssima. Quatro jogos, duas vitórias e dois empates. Foi a única equipa que na fase de grupos fez sete pontos. Tem quatro golos marcados e um sofrido. A média é fabulosa. Uma equipa extremamente bem organizada, com vários jogadores nos melhores clubes do mundo. E nós achamos que este jogo vai ser igual… Uma equipa que na ação defensiva joga em 20 metros de campo. É uma equipa que reduz muito o campo do adversário e nós temos de encontrar soluções para desmanchar isso. E no capítulo ofensivo procura sair a jogar bem, tem um guarda-redes que joga muito bem com os pés, os corredores laterais fomentam. Pensarmos que este jogo vai ser fácil? Não vai. Em 2018 foi o jogo mais difícil, tivemos de sofrer muito para ganhar esse jogo”

Euforia

“Nestas competições, nestas fases, a maioria destas equipas já esteve nestas fases. Os nossos jogadores todos os dias são confrontados com situações destas, não só nos campeonatos onde jogam mas também na Liga dos Campeões, onde têm momentos iguais a estes. Ambientes destes eles estão fartos de ter. E depois é pôr em prática aquilo que temos explanado. Eu não acho que o jogo com a Suíça tenha sido perfeito, longe disso”

Diferença de 2018 para o estilo de Marrocos em 2022

“As equipas do continente africano, mas mais desta zona, têm a criatividade do continente africano, a imprevisibilidade, mas com uma cultura mais forte do jogo coletivo, muito por influência de estarem na Europa. É uma equipa que trabalha muito, muito consistente. Nós conhecemos isto tudo”