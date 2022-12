A vida depois de Cristiano

O segundo golo foi, todos o dizem, à ponta-de-lança. Diogo Dalot cruzou da direita, ele antecipou-se ao defesa só para conseguir chegar com o pé esquerdo à bola, dar-lhe um toque ligeiro e fazê-la passar por baixo das pernas do guarda-redes suíço. Depois fez um par de assistências: uma do lado certo, a fazer de mordomo de Raphaël Guerreiro, outra na própria baliza, penteando uma bola que ficou à medida do central Akanji.