Num piscar de olhos, ganhar e desfrutar (a análise ao Portugal - Suíça)

Criou-se, nos últimos anos, a ideia de que a selecção portuguesa estava condenada a um registo resultadista, onde o nível de jogo não interessa absolutamente nada. Isto vem após o sucesso no Euro 2016, que fez acreditar que daria para ganhar mais vezes sem praticar um futebol diferente. Há mais talento agora. Individualmente, o elenco às ordens de Fernando Santos não deve nada a praticamente nenhum adversário. Chegamos a 2022 com tempo perdido, mas ainda a tempo de pensar diferente. Essa mudança partiu do treinador, figura essencial na demonstração de que dá para ganhar e brilhar. Ou melhor: quando assim é, a vitória fica sempre mais perto.