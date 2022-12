Pepe, o segundo jogador mais velho a marcar num Mundial: “Há que estar no sítio certo, mas foi um trabalho coletivo que correu bem”

O golo

“Ainda não vi o lance, são coisas do momento que sentimos ali dentro do campo. Tínhamos trabalhado uma saída curta, o primeiro canto que íamos ter no jogo íamos bater direto. Temos grandes jogadores que batem bem a bola, há que estar no sítio certo, foi um trabalho coletivo que correu bem”

Cristiano e o grupo

“O Cris sabe perfeitamente, e o mister deixou isso claro, que o mais importante é o nós e quando é assim… foi uma opção do treinador e nós temos de respeitar a decisão do nosso mister”

Marrocos

“No futebol hoje em dia não basta ter qualidade, há que trabalhar muito, temos de descansar, aproveitar bem as horas até a esse jogo que vai ser outra batalha e esperemos que Portugal esteja a este nível, como hoje, para dar uma alegria ao nosso povo”