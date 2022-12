Nunca impressionar, sempre competir (a análise à Suíça, uma velha conhecida)

Após o Euro 2012, para o qual não se apurou, a Suíça esteve sempre presente na fase a eliminar das grandes competições. Entra com um papel secundário, quase invisível, mas cumpre invariavelmente os objetivos mínimos. De resto, a forma como se bate com as principais seleções mudou radicalmente nos últimos anos. Chega a este Mundial depois de ter vencido um grupo de qualificação com a Itália. Antes disso, em 2021, eliminou a França e deu trabalho à Espanha. É um exemplo de organização e de aproveitamento de recursos, o que permite alcançar tanta regularidade.