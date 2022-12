João Félix: “Grande jogo de toda a equipa. Dominámos por completo e, quando assim é, é difícil ganhar-nos”

A vitória

“Um grande jogo de toda a equipa, entrámos bem desde o primeiro minuto, a jogar olhos nos olhos, o nosso futebol e dominámos o jogo por completo, todo o tempo e quando assim é é difícil ganhar-nos”

Marrocos

“Não vi muito do jogo com a Espanha, agora amanhã ou depois de amanhã vamos analisar Marrocos e vamos ver em que são mais fortes e mais fracos e, como tudo, aproveitar as debilidades deles, ter cuidado com as coisas boas deles, mas sem nunca fugir à nossa identidade”

Melhor exibição por Portugal?

“Isso cabe às outras pessoas responder, eu procuro sempre fazer o meu trabalho, sempre da melhor maneira para ajudar este grupo, a minha família, todos os portugueses. Às vezes as coisas saem, outras não, mas as boas intenções estão sempre lá”

O que muda sem Cristiano

“Estando o Cristiano ou não estando o Cristiano o importante é a equipa. Sabemos que ele ajuda sempre a equipa quando tem de ajudar, desta vez o mister escolheu não o meter e a equipa fez um grande jogo mas não é por o Cristiano não ter jogado porque quando ele está a equipa também joga bem. Foi escolha do mister e vimos com naturalidade”