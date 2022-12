Bruno Fernandes: “É continuar assim, com este espírito, esta entreajuda, esta força, porque o coletivo vai ganhar mais jogos assim”

Excelente exibição

“Acho que, em geral, as prestações da equipa têm sido muito, muito boas. É continuar assim, com este espírito, esta entreajuda, esta força, porque o coletivo vai ganhar mais jogos assim”

Como está o espírito da equipa?

“Está como estava quando perdeu contra a Coreia. O espírito da equipa não abalou, continua forte, sabemos aquilo de que somos capazes, independentemente dos resultados. Só temos de acreditar em nós, fazer o nosso trabalho, seguir as ideias do treinador, as ideias do grupo, para, coletivamente, conseguirmos bons resultados”