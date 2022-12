Fernando Santos e a reação de Ronaldo à substituição: “Já vi as imagens. Não gostei mesmo nada. Estes assuntos resolvem-se dentro de casa”

Notícias sobre futuro de Cristiano Ronaldo

“Não sei, não falei com ele sobre isso. Hoje falei com os jogadores, mas não tinha nada a ver com isso. Disseram-me há pouco que surgiu essa informação. É uma questão dele, ele está focado no Mundial e em ajudar a equipa”

Expectativas para jogo contra a Suíça

“São os oitavos de final, será seguramente um jogo duro, tremendamente difícil. São duas equipas muito fortes, mas Portugal acredita que vai ganhar”

Reação de Cristiano Ronaldo à substituição contra a Coreia

“Vamos dividir em duas partes. A primeira é quando fui à conferência de imprensa. O que eu disse vou repetir: lá no campo não ouvi nada. Ele estava lá muito longe, só o ouvi a discutir com o jogador da Coreia. Quanto à segunda parte: se já vi as imagens? Já. Não gostei nada? Não. Não gostei nada. Não gostei mesmo nada. A partir daí, estes assuntos resolvem-se. E resolvem-se dentro de casa. Estão resolvidos, terminaram, ponto final quanto a esta questão. É pensar no jogo, estamos focados nele”

Mantém confiança em Ronaldo?

“Quanto à titularidade ou não, eu só dou a equipa aos jogadores quando chego ao balneário. O assunto está terminado, resolve-se sempre dentro de casa. Toda a gente está disponível”

Portugal tem obrigação de ganhar?

O adjunto da Suíça disse que eles eram favoritos. A equipa suíça entende que é favorita e nós também entendemos que temos capacidade para vencer um jogo. É um jogo, são onze contra onze. Estamos totalmente focados, acreditamos que é possível. Quando se passam aos oitavos, estamos cada vez mais perto de sermos favoritos. Mas isso é tudo no papel, obrigação temos sempre. Para nós é bom sentir essa adrenalina. Queremos muito ganhar"

Avaliação do jogo contra a Coreia

“Depois de rever o jogo, cheguei à conclusão que Portugal jogou mesmo bem. Criou cinco ou seis oportunidades de golo, os jogadores estiveram muito bem na maior parte dos casos. A equipa é depois penalizada num golo num canto. Na segunda parte não conseguimos estar tão assertivos, sobretudo em termos ofensivos, mas a equipa continuou bem. Para este jogo, é fundamental pensarmos que os detalhes marcarão a diferença”

Que Suíça espera?

“Esta Suíça joga junta há muito tempo. Os jogos contra eles são duros de parte a parte, eles são muito bem organizados e conhecem muito bem o jogo. Basta olhar para o encontro contra a Sérvia, em que estando a perder por 2-1 a Suíça nunca perdeu o foco. Espero uma Suíça que sabe muito bem o que quer. Não é uma equipa defensiva em nada. Os laterais sobem bem, sistematicamente tentam sair em posse, até porque o Sommer joga bem com os pés. Ao contrário da Coreia, não é uma equipa de vertigem, procura sair a jogar para depois usar as armas que tem, quer no ataque à profundidade, quer no envolvimento lateral com cruzamentos”

Rafael Leão

“O Leão é um jogador de eleição. Tem um potencial enorme. Acho que vai ter uma carreira fortíssima, mas obviamente sente as dificuldades normais de quem joga num clube em que tem uma certa liberdade, é o jogador que joga à esquerda, que não equilibra tanto o jogo, tem uma liberdade total. A minha equipa joga muito mais de pé para pé, com toda a gente a envolver-se, e ele está a sentir alguma dificuldade. Não retira nada da sua qualidade. Tem um enorme talento e eu tenho confiança nele”