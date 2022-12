“Foi caótico, esperei 5h”, “não é o quarto que pedi”, “implorei por toalhas”: uma visita a duas vilas onde dormem milhares durante o Mundial

O sossego e a pasmaceira que se vislumbram dentro da Fan Village Caravan City, um dos locais que acolhe milhares de adeptos, não sugere que se está a viver um Campeonato do Mundo. Está quase deserto. O calor não será o maior aliado de ajuntamentos pela tarde. Há muitos pufes, quase todos vermelhos, um ecrã gigante onde passam os jogos e, funcionando como as paredes de um túnel em direção ao futebol, há vários quiosques a vender comida. Dois camelos testemunham tudo, perto de um sintético para jogatanas com os pés e de um pedaço de terra com areia para os que se queiram aventurar no voleibol de praia.

“É uma merda”, desabafa inesperadamente, como se dissesse bom dia, um homem, na casa dos 40 anos. Prefere não ser identificado. Pagou 200 dólares por noite – cerca de €190 – e ficará cinco noites. O problema, algo transversal a todas as conversas que tivemos, foi o check-in. “Foi caótico. Três horas para o check-in. Cheguei à uma da manhã e tive quarto às quarto”, conta este indiano que reside no Dubai. O drama não se ficou por aí, pois não obteve o que reservou.

Apesar de tudo, livrou-se de, como aconteceu a outros, chegar ao quarto e estarem lá outras pessoas. Depois, convocou o bom senso. “São coisas normais que acontecem num edifício novo ou num hotel novo. Por dentro é bom”, concede finalmente. “Ótima cama, confortável, água fria e água quente. À noite mostram todos os jogos, há muitos sítios para comer. Há um spa.” A sério!? “Sim, é muito decente. É bom quando andas tanto, rejuvenesce-te.” Pouco depois encontrámo-lo e está também dentro de uma caravana.