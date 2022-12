Vitinha e Bernardo dificilmente jogarão em simultâneo. É pena. Com tanta inteligência, o nosso meio-campo podia licenciar-se em Oxford

Diogo Costa – Teve mais trabalho a ir buscar a bola ao fundo das redes do que no resto do jogo.

Diogo Dalot – A forma titubeante de João Cancelo estava a pedir um teste a Dalot que chegou por causa da lesão de Nuno Mendes e da necessidade de resguardar Raphaël Guerreiro. Logo num dos primeiros lances, Dalot não desiludiu: fez um domínio espectacular de um passe trinta-metreiro de Pepe e ofereceu o golo a Ricardo Horta.

Pepe – É incrível que, com uma defesa em que só João Cancelo não parece estar ao nível habitual, a equipa se mostre defensivamente tão vulnerável. Pepe voltou a ser líder, desta vez com um rapaz com metade da sua idade ao lado, e se não há nada que se lhe possa apontar (até fez um passe à Beckenbauer para Dalot que deu origem ao primeiro golo), a verdade é que, em momentos críticos, o adversário conseguiu sacar petróleo do terreno defensivo de Portugal.