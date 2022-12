Um explicador para as grandes surpresas do Mundial: a Alemanha jogou para ser eliminada? Não. E o Japão para passar em primeiro? Também não

A Alemanha foi, realmente, a terceira pior seleção do Grupo E?

Plantar muitas árvores no mesmo terreno para se ter um bosque não é como uma equipa de futebol, sabemos que não basta reunir jogadores e pronto, mas este nem é um caso de absurda concentração de talento per capita onde faltou um clique, que simplesmente não funciona como equipa. Joshua Kimmich, Ilkay Gundongan, Manuel Neuer, Jamal Musiala ou Leroy Sané compõem uma colheita e peras da Alemanha, são dos mais capazes nas suas posições neste mundo e, em campo, nunca foi penoso, muito menos horrível, vê-los a jogar como um conjunto. Resumindo, “é preciso ter em conta a forma como acontece”, resume Tomás da Cunha.

E o analista começa por apontar o quase óbvio, embora esquecível pela tendência de fazer julgamentos futebolísticos focando só nos resultados: “A Alemanha foi bastante superior ao Japão durante 60 minutos, discutiu taco-a-taco o jogo com a Espanha e acabou por ser superior à Costa Rica, mesmo com dificuldades”. Perdeu, empatou e ganhou. Os germânicos, mesmo falíveis e com fragilidades detetáveis - e pior, destapáveis mais facilmente pelos adversários -, “não foram, nem de perto nem de longe, a terceira pior equipa do grupo”. Vê-los a empacotarem as malas tão cedo “é duro e chocante”, reconhece o comentador, mas “não traduz uma inferioridade geral da Alemanha”.