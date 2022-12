Marcar cedo e cedo adormecer (a análise ao Coreia do Sul - Portugal)

Não se repetiu o pleno de vitórias de 1966 e 2006. Fernando Santos não deixou de fazer a rotação prevista e Portugal até começou por cima, mas a gestão da vantagem foi passiva e permitiu que a Coreia do Sul chegasse a um apuramento épico. As notas positivas são individuais, mais do que coletivas. Diogo Dalot, não só pela assistência, provou que é o lateral-direito adequado para desequilibrar mais vezes na direita. Quando a seleção nacional quis a bola, ela passou sempre pelos pés de Vitinha. Deu ritmo e variedade através do passe. Talvez não chegue para ganhar o direito à titularidade.