Impacientes com o trânsito, centenas de adeptos abandonam autocarros e taxis e correram para o Espanha-Alemanha no Estádio Al Bayt

O Al Bayt é o estádio que fica mais longe do centro de Doha. Está a cerca de 50 quilómetros e é necessário percorrer quase uma hora num autocarro ou nos carros disponibilizados pela organização ou pelas plataformas tradicionais de transporte.

Eram porventura 20h10, mais coisa menos coisa, quando saímos de Souq Waqif, um dos lugares mais populares da cidade, onde os marroquinos celebravam maravilhosamente a vitória contra a Bélgica. Apanhámos uma dessas viaturas e quando já estávamos próximo do destino final, onde seria jogado o Espanha-Alemanha às 22h00, o acesso ficou bloqueado e as pessoas começaram a ficar impacientes. Faltavam 30, 45 minutos para o apito inicial.

Subitamente, espicaçado pela ousadia de um ou outro adepto, um rio de gente começou a engolir as viaturas e a misturar-se com o alcatrão. Eram centenas de pessoas num passo acelerado ou até a correr. O estádio parecia próximo, mas nunca o suficiente. Era como uma miragem. Seriam talvez 2,5 ou 3 quilómetros.

D.R.

Noutra cambalhota no guião, o carro das autoridades que estava a bloquear a estrada saiu finalmente da frente e permitiu o escoamento do trânsito novamente, ainda que intermitentemente, deixando os adeptos que estavam no asfalto irritados, tentando de seguida regressar às viaturas em que seguiam antes. Negados pelos outros viajantes e condutores, desataram a insultar aquela gente e um adepto chegou a atirar uma garrafa de água contra um autocarro.

Um ou outro autocarro passava vazio, duplicando a irritação de alguns. Finalmente, um condutor foi generoso o suficiente para abrir a porta e porventura poupar alguns ao risco de estar lado a lado com uma via rápida. O herói mereceu cânticos por parte de alguns mexicanos.

D.R.

Em momento algum a polícia atuou contra os que corriam entre carros e na berma, ou, ao contrário, colaborou com eles. A prioridade era fazer as viaturas circularem. A certa altura passou uma ambulância e temeu-se um atropelamento, mas foi falso alarme.

Muitos dos adeptos que saíram do centro de Doha talvez com 1h30 ou mais de antecedência para o jogo chegaram atrasados ao Espanha-Alemanha, um episódio que destapa ainda alguns problemas nos acessos para o estádio mais distante, onde teve lugar a cerimónia de abertura.