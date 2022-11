Após o jogo do Mundial, adeptos belgas e marroquinos confrontam-se com polícia nas ruas de Bruxelas

Os adeptos das seleções da Bélgica e de Marrocos, que este domingo venceu o jogo no Mundial do Catar, envolveram-se em confrontos nas ruas da capital belga. Os protestos levaram a atos de violência contra a Polícia de Bruxelas, bem como a carros e motociclos apedrejados e incendiados.

As autoridades acorreram para acalmar os desacatos entre simpatizantes das duas seleções e ainda não há informação sobre a existência de feridos.

Para acalmar a situação, a polícia usou gás lacrimogéneo e canhões de água contra a multidão no centro de Bruxelas, escreve o “Politico”. Além do mais, a polícia de choque foi enviada para um mercado de Natal no centro da capital belga e ordenou o encerramento de algumas linhas de transporte público.

Rajae Maouane, político belga de ascendência marroquina e copresidente do partido francófono Ecolo, condenou a violência no Twitter: “Não há desculpa para o comportamento violento desses ‘adeptos’. Adeptos de verdade comemoram com alegria e respeito.”

O partido flamengo de extrema-direita aproveitou os desacatos para promover a sua agenda - Tom Van Grieken, presidente do partido, disse que os belgas com ascendência marroquina são “livres para deixar” o país.

Segundo a agência de notícias Associated Press, também houve distúrbios em Antuérpia.

A confusão chegou até ao país vizinho, Países Baixos, mais precisamente à cidade portuário de Roterdão, onde a polícia de choque teve de dispersar um grupo de cerca de 500 adeptos que atiraram instrumentos pirotécnicos e vidros na direção da polícia. Os media locais reportaram ainda desacatos em Amsterdão e Haia.