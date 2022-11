Rúben Neves: “Era muito importante começar com uma vitória, três pontos, era o nosso objetivo”

Objetivo conseguido

“Era muito importante começar com uma vitória, três pontos, era o nosso objetivo. Sabemos que não há e não vai haver jogos fáceis. Já reparámos nisso também noutros grupos. Todas as equipas são organizadas, todas as equipas têm qualidade e nós temos de estar no nosso melhor para conseguir as vitórias"

Reação

“Hoje felizmente conseguimos a vitória num jogo difícil, num jogo estranho. A primeira parte completamente controlada por nós, com a equipa do Gana apenas a defender o resultado e a tentar sair em contra-ataque. A segunda parte, depois do nosso golo, mais pressão da equipa do Gana, baixamos um bocadinho o nosso ritmo, talvez devêssemos nessa altura ser um pouco mais pragmáticos, mas reagimos muito bem e marcamos ainda mais dois golos”

Jogo a jogo

"Todos os jogos são difíceis. Vamos pensar jogo a jogo. O próximo é para ganhar de igual forma como fizemos hoje, com a mesma atitude, o mesmo espírito, esse é o nosso grande objetivo”