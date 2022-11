Rafael Leão: “Acho que somos favoritos, se calhar, para ganhar o Mundial”

Falta de agressividade na primeira parte

"Muito contente, era algo que procurava já há algum tempo, mas o mais importante foi a vitória da equipa. Acho que a equipa esteve muito bem e mereceu. O mister preparou-nos muito bem, sabíamos que o Gana ia explorar o contra-ataque porque tem jogadores muito rápidos na frente, mas nós tivemos sempre a iniciativa do jogo. Acho que não fomos tão agressivos. E foi aquilo que o mister nos disse no balneário, no intervalo, e na segunda parte mudamos totalmente a nossa atitude e fomos felizes”

Um golo relâmpago

“É a vontade de querer ajudar a equipa, estar concentrado, saber aquilo que tenho de fazer quando tiver de entrar dentro de campo e foi aquilo que eu fiz. E mais uma vez tenho de agradecer à minha equipa porque foram eles que me ajudaram, que contribuíram todos para que eu conseguisse marcar golo. Mas o mais importante é a vitória. Nós temos de fazer sempre o nosso trabalho, a nossa parte, pensarmos sempre em nós e jogarmos sempre para ganhar e claro que se for possível passarmos em primeiro lugar no grupo, melhor. Mas ainda faltam mais dois jogos e agora é focar nos próximos jogos"

ADN vencedor

É uma seleção com ADN de campeã. Sempre foi. Fomos campeões europeus e acho que somos favoritos se calhar para ganhar o mundial e como disse, entramos sempre para ganhar e mostrar a nossa qualidade, sejamos mais novos ou mais velhos. Os mais novos aprendem sempre com os mais velhos e no geral formamos uma grande equipa"