Quem foi o melhor? Bruno e João, façam uma fusão

A invenção é de guionista japonês a matutar sobre desenhos, rabiscos e personagens animadas, matéria mais para criançada, convenhamos, mas que puxamos para estes arrabaldes porque a alegoria nos convém: em mil novecentos e oitenta e troca o passo, ficcionou-se no Dragon Ball que duas pessoas se poderiam fundir numa só caso sincronizassem uma coreografia muito específica, que terminava um a ser mímico do outro, tocando-se com os dedos indicadores enquanto gritavam, em uníssono, “fusããão”.

Teriam de aprender a coreografarem-se nessa dança, o que poderia levar o seu tempo, mas, por questões de justeza, não faria sentido destacar um e não iluminar tanto o outro depois dos acontecimentos vistos no estádio do Catar construído com contentores.

De Bruno Fernandes já conhecemos a fibra. É tipo de risco e de olhar para a frente, um jogador de verticalidade no passe que tem a ousadia na boca das chuteiras que falam o idioma de passes a rasgar, dos que pretendem deixar, às vezes à força, algum jogador a correr para a baliza com a bola a rolar à frente. Também já sabemos de ginjeira como é João Félix, a apetência que tem por chamar jogadas a si, dando pequenos toques no bem precioso e fintando, tabelando e mexendo-se onde os espaços apertam e os corpos dos adversários abundam.

Nenhum se destacou na primeira das partes de Portugal contra o Gana, ambos encavacados no novelo de pernas com que os africanos juntavam à frente da área, algo passivos perante quem tinha a bola de frente para a baliza e fora do seu bloco, mas implacáveis a morder as receções de quem pedisse um passe entre linhas - onde Bruno e João apareciam, pedindo coisas infrutíferas.

Por fim, viu-se a seleção partido de pressupostos há muito pedidos. Os jogadores de perfil associativo, tocador de bola e conspiradores de ideias em posse começaram juntos, Bernardo Silva teve trela para ser um médio de centro do campo, Bruno Fernandes e João Félix com liberdade para saírem das alas e irem cravar por receções entre linhas. Mas a lentidão na troca de passes, a pouca projeção dos laterais na largura da linha defensiva ganesa e a síndrome de só querer receber a bola no pé alastrada a todos aniquilava a coexistência dos talentosos.

E na confusão que se instalaria pós-golo de Ronaldo e empate dos africanos, no meio do caos de ataques rápidos, equipas partidas e furacão de maus posicionamentos, Bruno foi atraído mais por zonas centrais do campo e conduziu a jogada que deixou João nas barbas do guarda-redes para marcar. E, ainda as gargantas repousavam dos gritos desse golo, João atirou-se à relva para roubar um adversário, um jogador de cetim a cerrar os dentes no trabalho agrário para essa bola recuperada ir ter com o número 8 para este correr com ela até soltar Rafael Leão.

O par de assistências exalta a influência de Bruno num primeiro jogo que se precipitou no caos, ele a ter a calma necessária nos singelos momentos que Portugal teve para definir uma atabalhoada partida. E João, mesmo mais errático, foi dos poucos que ainda tentou correr para os espaços entre e nas costas dos defesas, tentando dar um coche de variedade ao jogo ofensivo da seleção.

O melhor ser um e não o outro ficaria a dever à justeza. Finda a estreia preocupante de Portugal, uma fusão seria o mais apropriado. Brinquemos com um Brunão Feliznandes ou um João Fernandix, mas fiquemo-nos com uma noção: além da coordenação da linha, da concentração anti-erros e da correção nas abordagens aos lances defensivos, a seleção precisará de mais do que um e outro ainda conseguiram dar ao jogo ofensivo.