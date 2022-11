Fernando Santos: “Fizemos um golo mas depois não sei, acontecem estas coisas que não deviam acontecer”

O início

“Sim, claro, 3-2 não faz sentido nenhum. As coisas muito positivas na primeira parte foram uma equipa muito organizada, reativa à perda. O Gana nunca conseguiu incomodar nem em ataque rápido nem em contra-ataque que são as suas armas. Nós pedíamos ter agredido um pouco mais. Tivemos posse de bola, mas faltou-nos agredir o adversário com bola, agredi-lo no espaço, porque rodámos sempre muito para trás. A partir daí dos 30 minutos melhorámos muito, começámos a ganhar na profundidade, linha de fundo, nas diagonais e tivemos duas ou três situações. Até aí tínhamos o controlo mas sem oportunidades”

2.ª parte



“Disse para mantermos o foco no jogo em termos de personalidade e aumentar o ritmo. Entrámos bem na 2.ª parte, fizemos um golo mas depois não sei, acontecem estas coisas que não deviam acontecer. Acordámos outra vez, marcámos dois golos, voltámos ao jogo”

Contas do grupo

“O empate no outro jogo não me interessa, interessa-me os três pontos de Portugal e penso que podemos seguir em frente”