Bruno Fernandes: “Torna-se fácil quando temos jogadores de qualidade na frente que fazem os movimentos certos no tempo certo”

Capacidade de sacrifício

“As sensações são aquelas que já tínhamos antes do jogo. Um espírito incrível, uma capacidade de sacrifício enorme, uma união no grupo muito boa que fez com que hoje saíssemos daqui com os três pontos”

A bola com olhos

“Torna-se fácil quando temos jogadores da qualidade que temos ali na frente, fazem os movimentos no tempo certo, fazem os movimento certos e acabam por tornar fácil aquilo que as vezes parece difícil”

O nosso fado

"Já estamos habituados a sofrer. já sabemos que as nossas vitórias são sempre com muito suor, muitas lágrimas, muito sofrimento, mas o mais importante eram os três pontos, começar da melhor maneira, conseguimos, ganhámos e há que salientar isso.

O penalti e a arbitragem

“Creio que houve penálti sobre João Felix na primeira parte e não foi marcado. O futebol é assim, nem sempre é correto ou como nós queremos. Eu acho que era penálti, obviamente eles podem achar que não era; eu acho que também ficou por mostrar um cartão vermelho ao lateral direito do Gana, que não foi mostrado, por isso, podemos falar de muitos momentos da partida em que podia ter feito melhor, mas acho que o árbitro esteve muito bem”