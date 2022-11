“Com o Brahimi parecem matraquilhos. Ele só os desvia, é demais”: meia-hora com João Carlos Teixeira na Pearl, a riviera árabe de Doha

Deixando pelo retrovisor o distrito de Najma, repleto de imagens que cutucam a imaginação e lembrança distante do que é o Médio Oriente, com o tom pastel manso a pautar a paisagem, com lojas de eletrónica e num vaivém de pessoas a fazerem o que têm de fazer, a imagem muda à chegada a Pearl. É uma ilha magicada pelo homem. Há luxo, torres imensas, uma baía, hotéis e lojas, gelatarias e restaurantes de alto gabarito. Apesar de artificial, tem beleza. E elegância. Chamam-lhe a Riviera Árabe.

É aqui que vive João Carlos Teixeira, futebolista do Umm-Salal, de 29 anos, que já marcou três golos em sete jornadas. A liga parou, a escola idem, o mundo congelou à espera agora que começou o Campeonato do Mundo no país. Recebe-nos impecavelmente penteado, sorridente e de calções e t-shirt. Está confortável, diz o corpo. A boca confirma. “Gosto muito de viver cá. A qualidade de vida é fantástica, os serviços são inacreditáveis”, comenta. “Está sempre sol, o facto de nunca chover é meio caminho andado para começar bem o dia.” Sobre o tema quente que tem marcado este Mundial – direitos humanos – e a atribuição do torneio ao Catar, Teixeira fala em exagero dos media, assinalando outras incoerências noutras competições.

Ali perto moram Rúben Semedo, Santi Cazorla e Javi Martínez. Talvez não com a grandeza dos tempos em que Batistuta, Guardiola, irmãos de Boer, Caniggia e Desailly andavam por aqui, esta liga catarense ainda está cheia de futebolistas interessantes. Que tal Yacine Brahimi no Al-Gharafa? Teixeira ri-se. “Parecem matraquilhos. Ele só os desvia. É demais, é demais. Um craque.” E Gelson Dala, o melhor marcador da liga? “Está a voar, é muito bom jogador. Ele tem oito golos e cinco assistências.”

A conversa vai andando assim, no sofá bege do lobby da torre onde vive com a mulher, a filha e o bebé, nascido em Doha. De casa para o treino, normalmente às 18 horas, costuma demorar 20 minutos. “Ando a ouvir o podcast do Francisco Pinto Balsemão”, atira do nada. “Ando sempre no carro com isso, é o meu hóbi. É interessante ouvir histórias.” Agora, o lugar onde tinha treinos está ocupado pela seleção canadiana, pelo que há mais incerteza nas horas e locais.

Os clubes da liga estão a jogar nos estádios novos. Diz que é outra loiça: “Estão 50 graus lá fora e lá dentro 20º. Está tudo climatizado”. Quer ver todos os jogos de Portugal no Mundial. Ainda tem de descalçar uma bota, pois tem treino às 17 horas no dia da estreia com Gana, agendada para as 19 horas locais.

Olhando para a equipa portuguesa no Catar, o rol de jogadores com quem jogou é tremendo. Rúben Neves, Otávio, Danilo no FC Porto, incentivamos. “William [Carvalho] e João Mário no Sporting, Bruno [Fernandes], Bernardo [Silva] e [João] Cancelo” nas seleções jovens. “E Rafa.” E continua: “Dalot no Porto. O Diogo é de Braga como eu, então levava-o de manhã para os treinos. Com o Sérgio Conceição, o Dalot já vinha fazer a pré-época connosco.” Vai elogiando a riqueza nas laterais de Portugal.

NurPhoto

Há mais? “Com o Rui Patrício”, no Sporting e antes de se mudar para o Liverpool onde se cruzou com Luis Suárez e Sebastián Coates, também eles na convocatória do Uruguai neste Mundial. “O Rui ia buscar-me a casa quando eu tinha 18 anos. Ele já era sénior, eu ainda júnior. Morava perto de mim e apanhava-me”, conta. A lista continua: André Silva e Diogo Jota. Na altura, naquele ano no FC Porto, em 2016/17, Otávio ainda não estava apto a jogar pela seleção portuguesa. Era o que vemos? “É aquele muito vivo dentro do campo, é resmungão, é chato, está sempre chateado. Mas, depois, fora do campo, é muito engraçado. Está sempre a brincar, sempre a falar, mete-se em tudo. Só quer é brincadeira, é super tranquilo. Dentro do campo tem mau feitio, era ele e o André André, era um mau feitio…”

Sobre William e João Mário, os primeiros que enumerou, só tem elogios. “O William era o que é hoje, muito calmo, muito tranquilo e com a bola era incrível”, relata. “Ele jogava bastantes vezes a número 10, porque tecnicamente era muito evoluído. Depois começaram a baixar, baixar, se calhar porque é mais posicional”, reflete. “O João Mário era o capitão, joguei com ele desde os 12 anos. Sempre foi craque. Este era o perfil dele, nunca mudou. Sempre teve muita personalidade, sempre foi muito certinho. Como jogador, estava carimbado que ia ser jogador profissional de futebol.”

A seleção tem pernas para andar, admite. Diz que gostar do estilo de jogo depende: com a Nigéria foi bom, com a Sérvia nem por isso. O losango, uma espécie de novo debate nacional, é hipótese? “Temos médios ao pontapé”, imagina o cenário, tendo dúvidas sobre quem jogava na frente. Finalmente, desvaloriza a polémica com Cristiano. “É um assunto completamente do Ronaldo, é particular, não tem nada a ver com jogadores da seleção. Só o vai resolver depois do Mundial. Era bom que ele estivesse super, super motivado.”

Durante a conversa resumiu um pouco o que os seus olhos bebem diariamente. As cinco rezas diárias, o jeito que o país funciona – “é à noite, gostam muito de esplanadas para tomar café ou chá” – e o maior profissionalismo na liga catarense, destoando da imagem dada por José Soares, numa entrevista à Tribuna Expresso , sobre os tempos que viveu por aqui, no início do século.

“A liga está mais profissional. Aliás, temos regras, temos de chegar e meter o dedo. Se faltaste [ao treino], vais pagar multa”, conta, revelando que isso serve para os profissionais e para aqueles que não o são, todos no exército. Os clubes só podem ter cinco estrangeiros, sendo que três é mais ou menos livre, mas os outros dois têm de ser um asiático e alguém que seja de língua árabe.

Teixeira vai olhando para o relógio. A sua filha está a brincar com a menina de Rúben Semedo, que agora tem de ir para o ballet. Ali perto vão desfilando os táxis e ubers, circulam turistas e a classe alta de Doha. Não se veem, como em Najma, os trabalhadores e o número imenso de estrangeiros que montam e desmontam o país diariamente. A perspetiva deste futebolista português é ficar por aqui, pois recebe o que já não lhe pagam na Europa. “A vida é muito cara aqui. Se te corre bem um ano, podem dobrar-te o que ganhas. Se tiver a sorte de ficar três ou quatro anos, tenho a vida construída", concede, reconhecendo a finitude do futebolista.