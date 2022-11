Um anfitrião demasiado fraco

Não é o fraco anfitrião, aquele que recebe mal. É o anfitrião fraco, aquele que não joga nada, mas que, vá-se lá saber porquê, desperta a nossa simpatia. A primeira vez que senti esta compaixão pelo anfitrião foi no Mundial de 1994. Aqueles jogadores – Alexi Lalas, Tab Ramos, Tony Meola – eram os resistentes representantes do nosso amado futebol numa terra que não lhes era propícia. Futebol nos “states” era coisa de raparigas, filhos de imigrantes e excêntricos e, de alguma forma, desejávamos que o sucesso do evento e da seleção norte-americana rendesse o país à evidência da superioridade do desporto-rei.