Bernardo Silva recusa alimentar novela Cristiano Ronaldo e diz que há um Mundial para disputar

“Não vejo grande questão. Só se vem falando sobre isso nas conferências de imprensa, quando Portugal tem um Mundial para disputar, portanto não entendo as vossas questões”, afirmou o internacional luso, já na parte final da primeira conferência de imprensa realizada no Qatar, depois de ter sido fustigado com questões sobre o capitão da seleção nacional – sobretudo pela imprensa estrangeira.

Até então, num sala de imprensa do centro de treinos do Al-Shahaniya SC completamente ‘apinhada’ de jornalistas, Bernardo Silva já tinha dito que “as notícias de Inglaterra não têm nada a ver com a seleção” nem com ele, mas sim com Cristiano Ronaldo.

“Não sou jogador do Manchester United e, mesmo que fosse, não responderia. Estamos focados na seleção e não no clube do Cristiano. Vejo-o motivado, focado na nossa seleção e é mais um para ajudar a nossa seleção”, disse Bernardo Silva, que alinha no Manchester City, precisamente o rival do United.

Cristiano Ronaldo entrou esta semana em conflito com o Manchester United, depois de ser divulgada uma entrevista em que o avançado luso 'arrasou' o clube inglês e o treinador Erik ten Hag, sendo que, entretanto, surgiram notícias em Inglaterra de que os 'red devils' pretendem rescindir contrato com o jogador de 37 anos.

“Todos nós na selecção acreditamos na igualdade de direitos”

Na conferência de imprensa foi ainda abordada a polémica da morte de milhares de trabalhadores nas obras de construção para este Mundial, ao que o jogador português respondeu desta forma: “É uma questão complicada, porque sabemos tudo o que aconteceu. Sabemos tudo isso. Claro que não é fácil, porque todos nós nesta seleção acreditamos nos direitos humanos, nos direitos de todos os trabalhadores, na igualdade de direitos para todas as pessoas, gostem elas do que quer que seja e façam elas o que quer que seja. Acabamos por estar aqui a representar o nosso país e a tentar fazê-lo da melhor forma, sabendo que houve momentos na organização deste evento que não correram da melhor maneira, com muita pena nossa, obviamente”.

Após a conferência de imprensa, a seleção portuguesa vai realizar o primeiro treino no Qatar, prosseguindo a preparação para a estreia no Grupo H do Campeonato do Mundo, em 24 de novembro, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha.

Seguir-se-ão os duelos com o Uruguai, em 28 de novembro, no Estádio de Lusail, e com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, no Estádio Education City.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.