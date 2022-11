Querem sombra no Catar? Haverá uma zona especial, mas adeptos terão de pagar mais de mil euros. E cerveja? Só a partir das 18h30

Quando se fala da Fan Zone de um evento desportivo, geralmente associa-se ao local a que qualquer adepto pode ter acesso, com ou sem bilhete para os jogos, para assistir às partidas ou participar nas atividades que a organização tenha preparado. É o local na cidade anfitriã que faz com que toda a gente participe no evento, mesmo sem ir aos estádios. Mas em Doha, capital do Catar, tudo vai funcionar de forma muito diferente.

A FIFA está a vender pacotes que dão acesso ao que denominaram como “fan festival”, uma zona onde será possível escapar ao sol, numa altura em que as temperaturas máximas rondam os 30 graus. A questão é que, desta vez, nem todos poderão facilmente entrar nesta zona, visto que é paga e pode chegar aos 1.096 euros por dia. Ou seja, quem não conseguir suportar este valor, terá que lidar com as temperaturas do Catar.

Esta é a primeira vez que a iniciativa é incluída num Mundial, escreve o “Daily Telegraph”. Os adeptos que optem por pagar vão encontrar também uma área privada para comer, beber e ter acesso a uma vista panorâmica do festival. Todos os outros poderão não conseguir fugir ao sol nas horas de maior calor.

O pacote mais caro à venda neste momento é o “legacy lounge plus”, que custa 1.096 euros. Além de tudo o que foi mencionado, terá também um bilhete para assistir a um dos jogos no estádio. Há ofertas mais baratas, a começar nos 430 euros por pessoa, que são simplesmente pacotes de hospitalidade para assistir aos jogos no festival. Quem optar por estes, poderá ter acesso aos bares.

A facilidade no que ao consumo de álcool diz respeito é um dos motivos que poderá levar à venda destes bilhetes. Apesar de o Catar ter concordado em mudar um pouco as regras, o consumo de álcool não é totalmente livre como em outros países, mas sim reservado a zonas específicas.

Notícias recentes mostram que a organização pretende que esse consumo seja o menos visível possível. Com isso em mente, forçou a marca de cervejas Budweiser, que tem a exclusividade para vender a bebida durante o torneio, a mudar a localização dos seus pontos de venda na zona dos oito estádios da competição.

“A AB InBev foi informada a 12 de novembro e está a trabalhar com a FIFA para deslocar os pontos de concessão para locais conforme as instruções. Estamos a trabalhar com a FIFA para levar a melhor experiência possível aos adeptos”, anunciou a empresa proprietária da marca à “Sky News”.

A zona de adeptos também terá as suas regras relativas ao consumo de álcool. Segundo o “The Telegraph”, apesar de os jogos poderem começar às 13h ou 16h locais, os organizadores informaram que só será permitido aos adeptos comprar cerveja a partir das 18h30, dependendo da hora a que as mesquitas locais agendarem a chamada para a oração. O serviço continuará até à 1h e o objetivo é que tudo esteja limpo até às 2h.

“Este é o melhor lugar para estar quando não se está no estádio. Será uma experiência multidimensional, semelhante à de um festival. Não se trata apenas de futebol, trata-se de jogos, estilo de vida e comida fantástica. Decidimos fazer isto em grande em Doha”, disse Gerdine Lindhout, chefe de marketing e promoção da FIFA, ao mesmo jornal.

A questão do calor não pareceu preocupar a organização, apesar de nem todos terem a possibilidade de pagar por um dos bilhetes mais caros. “Está definitivamente quente, mas há áreas suficientes onde há sombra e temos bebidas refrescantes suficientes para não haver problema. As pessoas têm de usar a sua mente lógica e vestir-se para a ocasião. Usem os vossos calções, usem algo leve e desfrutem de algumas bebidas refrescantes”, continuou.