“O Cristiano não é livre?”, pergunta Fernando Santos sobre Ronaldo, que está indisponível para o jogo com a Nigéria

Jogadores portugueses são os que têm mais minutos

“Quanto tens muitos minutos isso quer dizer que há cansaço acumulado. Agora há que gerir isso. Quando é em junho também há quem tenha ritmo, outros com menos ritmo. Agora é o mesmo, há jogadores que chegam depois de um período de paragem mais prolongado, o Cancelo é de todos o que tem mais minutos. Até dia 24 vamos gerir todas estas questões para que todos possam estar bem e ao mesmo nível no Mundial”

Está obrigado a colocar Ronaldo a titular?

“Obrigado? Isto não é uma questão de obrigação, aqui ninguém é obrigado a nada. Outra questão é, pelo papel que ele já teve, tem condições para ser titular? Se for nesse sentido, todos os jogadores que aqui estão, inclusivamente o Cristiano Ronaldo, têm condições para serem titulares, para iniciar o jogo. Mas obrigações não existem, mal de mim se fosse o contrário”

Escolha da Nigéria

“Não é hábito das seleções europeias defrontarem seleções de continentes diferentes, a não ser nos Mundiais, de quatro em quatro anos. E nós vamos ter equipas de três continentes diferentes. Temos mais hábito até com as sul-americanas. Em relação ao Gana, penso que a Nigéria tem essa matriz. O futebol africano melhorou muito em termos estratégicos, táticos, com muitos jogadores a jogar na Europa. Eu em outros campeonatos já defrontei equipas africanas e sei que quando estão juntos vem sempre ao de cima aquilo que é culturalmente intrínseco. E nesse aspecto a Nigéria terá alguma coisa a ver com o Gana, uma equipa com jogadores muito rápidos, que exploram a profundidade, muito talentosos. Nesse aspecto sim. Mas normalmente a Nigéria joga mais em 4-4-2 e o Gana em 4-3-3 ou até muitas vezes em 3-5-2. Não havia um leque muito alargado de equipas para jogar, o Peseiro também mostrou muita disponibilidade de fazer este jogo em Portugal, porque nós não o queríamos fazer fora daqui. Foi uma escolha boa”

Sentiu impacto da entrevista de Ronaldo no balneário?

“Não. Ainda ontem o João Mário respondeu a essa questão e é normal. Eu já cá estou desde 2014 e quatro ou cinco perguntas são sobre o Cristiano sempre. É uma questão que não tem nada a ver com a seleção nacional. O jogador, o homem, decidiu dar uma entrevista, como muitos outros. São coisas pessoais, que não transbordam para aqui. Ele não fala da seleção nacional, pelo menos que eu saiba. É uma entrevista muito pessoal que temos de respeitar. Não vi ninguém a comentar o assunto, bem antes pelo contrário”

Cristiano não treinou

“Tem um gastrite e para amanhã não [está disponível]. Gastrite é uma coisa que deita muito abaixo os jogadores, deixam-nos debilitados, perdem muitos líquidos. Não vai treinar hoje por isso, está no quarto a repousar. Para amanhã não vai estar pronto, seguramente”

Como está Pepe?

“Está a recuperar, fez esta semana já a treinar com a equipa dele, já num ritmo competitivo forte. Está melhor, mas temos ainda dez dias para ele melhorar. Amanhã terá algum tempo de jogo para melhorar ainda mais o ritmo competitivo”

Gastrite de Ronaldo é desculpa?

“[Risos] Se fosse outro jogador qualquer não se punha essa questão. Com Cristiano Ronaldo tudo já é mais duvidoso, complicado. Ele tem uma gastrite mesmo e não está disponível”

Timing da entrevista - avisou selecionador?

“Não tinha de falar, não tinha de informar. O Cristiano não é livre? O que é que isso afeta a seleção nacional. Isso é lá fora, a mim o que me interessa é o que se fala cá dentro e aí é preparação para o Catar. A nós não nos afeta nada. Temos de respeitar a decisão dele. Não sei porque é que havemos de fazer… a mim não me afeta nada”

António Silva

“Confiança total. Se foi convocado… havia uma vaga para jogar a central e eu achei que nesta convocatória, ao contrário de outras em que levei um jogador que também podia jogar a lateral, nesta desde início sempre resolvi que levaria quatro centrais. Três estavam praticamente certos e depois dos outros que fui observando muitos jogos, competições europeias, os principais da liga portuguesa. A minha equipa joga normalmente a quatro e por isso dei uma atenção aos que jogam também a quatro. Habituar-se a jogar a quatro é mais complicado. Mas podia ter vindo outros que não jogam a quatro neste momento, mas pelo que vi nesses jogos muito exigentes, Champions, clássicos, dérbis, acabou por recair nele. Tem de desfrutar disto com a maior da naturalidade”

Assume papel de avô de António Silva?

“Não porque eu tenho três netos e o mais velho tem só 10 anos, ele já tem 19. Avô não. Costumo dizer que pai posso ser, mas avô é difícil”