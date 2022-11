Catar “rejeita completamente” a presença de adeptos contratados no país e considera os rumores “dececionantes e nada surpreendentes"

Quando os grupos de apoiantes de várias seleções, incluindo Portugal, começaram a ser vistos nas ruas de Doha, capital do Catar, surgiu o rumor de que seriam pessoas contratadas pelo país para criar momentos mais impactantes na chegada das seleções e com o aproximar do início do Mundial. Através de um comunicado, o comité organizador veio agora desmentir esse rumor, que consideram "dececionante e nada surpreendente”.

“A quatro dias do início do Campeonato do Mundo de Futebol do Catar 2022, a antecipação e a excitação estão a aumentar no Catar enquanto nos preparamos para acolher o mundo. Adeptos de todo o mundo, muitos dos quais que fizeram do Catar a sua casa, contribuíram recentemente para a atmosfera local, organizando passeios e desfiles de adeptos por todo o país, e recebendo as várias seleções nacionais nos seus hotéis”, explicaram.

No local, segundo jornais como o “The Guardian” e o “The Times”, os adeptos não só afirmaram não terem sido contratados por ninguém, como também mostraram conhecer bem as seleções que estavam a apoiar. Ainda assim, a organização mencionou os jornalistas no seu comunicado.

“Numerosos jornalistas e comentadores nas redes sociais têm questionado se estes são adeptos 'reais'. Rejeitamos completamente estas afirmações, que são simultaneamente dececionantes e nada surpreendentes", lê-se.

Um dos momentos mais partilhados foi a chegada da seleção inglesa ao hotel. Centenas de fãs indianos que apoiam a Inglaterra gritaram "It's Coming Home" ([o futebol] vem para casa) assim como "Southgate é o nosso super treinador! Sterling é a nossa super-estrela! Pickford é o nosso super-guardião" na passada terça-feira.

"Nenhum de nós está a ser pago. Somos adeptos da Inglaterra. O meu jogador favorito era o David Beckham, mas agora é o [Bukayo] Saka. Se alguém se oferecesse para nos pagar para apoiar a Inglaterra, nós iríamos recusar. Somos apoiantes genuínos. Muitos de nós crescemos a ver Beckham e Michael Owen. O nosso amor é para com esta equipa", disse um adepto aos jornalistas britânicos.

O comité concluiu o seu comunicado realçando a forma diferente como os adeptos se manifestam em diferentes países: "O Catar, e o resto do mundo, é composto por um leque diversificado de adeptos de futebol, muitos dos quais partilham ligações emocionais com múltiplas nações. Em diferentes lugares do mundo, os adeptos têm diferentes tradições, diferentes formas de celebrar, e embora isso possa contrastar com aquilo a que as pessoas estão habituadas na Europa ou América do Sul, não significa que a paixão pelo futebol seja menos autêntica. Os jornalistas no terreno que falam e conhecem estes adeptos estão a aperceber-se da realidade”.

O Mundial 2022 começa no próximo domingo, dia 20, e as primeiras seleções a entrar em campo são o Catar e o Equador.