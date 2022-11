Carlos Queiroz convocou Taremi para o Mundial. E Azmoun, avançado que tem apoiado as manifestações no país

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, integra a lista de 25 convocados do selecionador do Irão, o português Carlos Queiroz, para o Mundial 2022, que começa no domingo no Qatar.

Um dia depois do previsto, devido a alegados problemas técnicos que impediram a conferência de imprensa, Queiroz anunciou os 25 convocados, através do site da federação iraniana na Internet.

Após o adiamento da convocatória, surgiram rumores de que o treinador português estaria a ser pressionado a deixar de fora Sardar Azmoun, que tem apoiado as manifestações no Irão, mas o avançado do Bayer Leverkusen integra a lista.

Nos 25 convocados do Irão, estão quatro guarda-redes, entre os quais Alireza Beiranvand, que passou pelo Boavista, Amir Abedzadeh, ex-Marítimo, e Payam Niazmand, emprestado pelo Portimonense ao Sepahan, treinado pelo português José Morais.

No Mundial do Qatar, que se disputa a partir de domingo e até 18 de dezembro, o Irão está no Grupo B, juntamente com Inglaterra, País de Gales e Estados Unidos.

O Irão vai estar pela sexta vez num Mundial, a terceira consecutiva, e, no Qatar, vai tentar passar pela primeira vez a fase de grupos.

A lista dos 25 convocados do Irão:

Guarda-redes: Alireza Beiranvand (Persepolis), Amir Abedzadeh (Ponferradina, Esp), Hossein Hosseini (Esteghlal) e Payam Niazmand (Sepahan).

Defesas: Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb), Ehsan Hajsafi (AEK Atenas), Shoja Khalilzadeh (Al Ahli), Milad Mohammadi (AEK Atenas), Morteza Pouraliganji (Persepolis), Hossein Kanaani (Al Ahli), Majid Hosseini (Kayserispor), Ramin Rezaian (Sepahan) e Abolfazl Jalali (Esteghlal).

Médios: Saeid Ezatolahi (Vejle BK), Saman Ghoddos (Brentford), Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli), Roozbeh Chechmi (Esteghlal) e Ali Karimi (Kayserispor).

Avançados: Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), Mehdi Taremi (FC Porto), Karim Ansarifard (Omonia), Vahid Amiri (Persepolis), Mehdi Torabi (Persepolis), Ali Gholizadeh (Charleroi) e Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen).