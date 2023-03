Miguel Oliveira vai partir do 4.º lugar em Portimão e ficou só a 295 milésimos da primeira fila da grelha

1,249 segundos são nada na escala da vida, é o tempo de uma pessoa espirrar e voltar a abrir os olhos, mas esse ápice converte-se em enormidade de tempo quando a questão se trata de pessoas montadas em motociclos que aceleram para lá do compreensível. Na sexta-feira, esses 1,249 segundos eram a diferença entre Miguel Oliveira e o mais rápido dos pilotos que deram uma volta ao Autódromo Internacional do Algarve.

Os treinos livres não sorriram ao português. Ficou no 19.º lugar, bem longe do australiano Jack Miller, ainda por cima com uma queda que o fez sentir o alcatrão pelo meio e fazer deslizar a sua nova CryptoData Aprilia RNF. Quando rodava com pneus novos, o piloto culpou a falta de aquecimento do pedaço de borracha da retaguarda e não se livrou de pequenas mazelas causadas pelo acidente. “Por sorte, tive apenas uma contusão no pé e na perna esquerda”, constatou.

Marcas deixadas no seu corpo que enaltecem o feito logrado na manhã deste sábado. Com nova equipa, novas sensações e ainda a apalpar “os cantos à casa”, aprendendo “que portar abrir e fechar”, como explicou em entrevista à Tribuna Expresso, o português zarpou até ao 4.º lugar na qualificação. De 1,249 segundos passou para 295 milésimos, minudências que o deixam na segunda fila da grelha de partida para a corrida de domingo na pista onde ele já se fartou de sorrir.

Em novembro de 2020, a acelerar num autódromo vazio de gente devido ao pulsar da pandemia, Miguel Oliveira venceu o Grande Prémio de Portugal quando competia na sua segunda temporada no MotoGP - foi a segunda das cinco vitórias que soma na categoria rainha do motociclismo. No calor previsto para este fim de semana, tentará engordar o pecúlio na corrida de estreia com a Aprilia.

O piloto, de 28 anos, vai partir atrás do retornado e, aparentemente, embalado Marc Márquez, o seis vezes campeão mundial que acelerou até à pole position após um calvário de lesões, cirurgias e recuperações. Da segunda posição partirá Francesco Bagnaia e Jorge Martín da terceira. Ainda no sábado, Pol Esgargaró, foi transportado de urgência para o Hospital de Faro após sofrer uma violenta queda em pista: o piloto da GasGas sofreu um traumatismo na zona do peito e a “Sport TV” avançou que o espanhol já terá sido operado.