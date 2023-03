Miguel Oliveira: “Não vi a KTM com potencial para atingir o pico nos próximos anos. Senti que não era o sítio para continuar”

Depois de quatro temporadas na KTM — 68 corridas, 5 vitórias, 7 pódios, 401 pontos —, Miguel Oliveira vai começar mais uma época no motoGP em cima de uma mota diferente, uma Aprilia. Está feliz com os primeiros tempos e aprecia sobretudo que a CryptoDATA Aprilia RNF, a nova equipa, trabalhe em sintonia com os comentários e feedback dos pilotos. A mota, que voltará a exibir um 88, embora agora numa carcaça negra, “suspirou-lhe” coisas simpáticas durante os testes. Falta afinar detalhes e perceber bem o idioma daquela besta que ronca com fome. Francesco Bagnaia (Ducati), o campeão em título, considera que Oliveira “será um dos mais fortes este ano”.

Em entrevista ao Expresso, o piloto português, de 28 anos, faz o lançamento da temporada de 2023, que arranca este domingo em Portimão, no Algarve, onde ganhou em 2020 com as bancadas vazias e por isso tem assuntos inacabados, numa conversa em que reflete também sobre as razões que o fizeram mudar de equipa, a introdução das corridas sprint e o que isso representa mentalmente para os pilotos, e a paternidade, que não o fez mais temeroso, mas que “mudou tudo”.