Auriol Dongmo ganha o ouro nos Europeus de pista coberta e revalida título de 2021

Auriol Dongmo acabara de se sagrar, pela segunda vez em duas participações, campeão europeia do lançamento do peso em pista coberta. Em Istambul, os 19,76 metros que conseguiu no terceiro ensaio foram a melhor marca do ano no continente e permitiam à portuguesa voltar a subir ao lugar mais alto do pódio.

Terminado o concurso, Auriol encarou Sara Gambetta, a alemã que, com 18,83 metros, ficou com a prata. Gambetta tem 1,84 metros de altura e pesa 89 quilos, mas a portuguesa pegou na adversária com carinho, fundindo-se as mulheres que até há segundos estavam a competir num abraço caloroso.

Terminado o momento com Gambetta, Dongmo ajoelhou-se, de mãos na cara. Talvez pensando no caminho que a trouxe até Portugal, quiçá com palavras de devoção para Fátima. Beijou o símbolo que trazia ao pescoço, pegou na bandeira nacional e foi festejar.

OZAN KOSE/Getty

Duas presenças em Europeus de pista coberta, duas medalhas de ouro. Depois de Torun, em 2021, Auriol Dongmo sagrou-se, novamente, campeão europeia indoor. Junta esta conquista ao triunfo no mundial de pista coberta de 2022, em Belgrado, quando estabeleceu, a 20,43 metros, o recorde nacional na disciplina.

A decorrer praticamente em simultâneo com o triplo salto previsivelmente vencido por Pedro Pablo Pichardo, o concurso do peso também não teve muita emoção, fruto da valia da portuguesa que, na hora da celebração, exibe um sorriso de uma felicidade do tamanho do mundo, talvez só superada pela força que lhe sai do corpo para lançar um engenho à distância.

A maior emoção talvez tenha estado na hipótese de Jéssica Inchude também chegar ao pódio. No entanto, a outra portuguesa na final fez 18,63 metros como melhor registo, atrás da sueca Fanny Roos, que registou 18,42 metros como ensaio a maior distância. O grande protagonismo foi, mesmo, para Auriol Dongmo.