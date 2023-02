A quatro dias de ficar “na rua”, a família de Rafael Neto já tem casa: “Que alívio gigante”

Pelo tom e forma como as palavras soam do outro lado da linha, Rafael Neto está a sorrir. Nunca antes o ouvimos falar assim. Mal atende o telefone, conta que as notícias chegaram há instantes: “Por incrível que pareça, a quatro dias de ficarmos na rua, já temos para onde ir.” O atleta de 19 anos e os pais tinham que deixar a casa onde vivem há vários anos, na Ajuda, em Lisboa, porque a nova senhoria não queria renovar o contrato de arrendamento.

Encontrar casa que dois ordenados mínimos possam pagar foi tarefa impossível.