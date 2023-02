A 20 dias de ficarem sem casa, atleta Rafael Neto e a família continuam sem solução. Mas há uma esperança

Rafael Neto e a família foram chamados a reunir esta semana com a Câmara Municipal de Lisboa (CML) e a Santa Casa da Misericórdia (SCML). No final do encontro, foram encaminhados para - como a autarquia já referira há uma semana à Tribuna Expresso - se candidatarem a um programa de arrendamento “específico para agregados que, embora trabalhando, auferem baixos rendimentos”. Além disso, foram também aconselhados a procurar habitação para lá das suas possibilidades (€600), sendo dada a garantia que a Santa Casa ajudaria na despesa.