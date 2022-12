Pelo 3.º ano seguido, Naomi Osaka lidera a lista das desportistas mais bem pagas e o ténis é a modalidade mais representada

A revista norte-americana Forbes anunciou, na quinta-feira, a lista das desportistas mais bem pagas de 2022. As 25 mulheres mencionadas acumularam este ano cerca de 268,8 milhões de euros (antes de taxas e impostos). A lista, que tem em conta os ganhos dentro e fora do campo, voltou a ser dominada pelo ténis, com um total de 12 jogadoras.

Naomi Osaka ganhou o primeiro lugar pelo terceiro ano consecutivo, com os seus ganhos a atingirem os €48,2 milhões em 2022. A superestrela Serena Williams, que anunciou o final da carreira na segunda metade do ano, ficou logo atrás (€39 milhões). Graças à esquiadora olímpica Eileen Gu, que ficou em terceiro com €19 milhões, o ténis não conseguiu o pódio completo.

A tenista japonesa não teve o melhor dos anos, mas mesmo assim ninguém lhe conseguiu roubar a primeira posição. Osaka foi prejudicada pelo facto de ter estado lesionada grande parte da temporada e por ter perdido o patrocínio da FTX, que declarou falência apenas oito meses após a assinatura do acordo. Ainda assim, a tenista não fez cortes como investidora. Este ano cofundou uma marca de produtos de cuidados para a pele, uma agência de produção e uma agência de talentos.

Além de Osaka e Williams, a modalidade está representada por Emma Raducanu (4.º), Iga Świątek (5.º), Venus Williams (6.º), Coco Gauff (7.º), Jessica Pegula (9.º), Leylah Fernandez (13.º), Ons Jabeur (15.º), Paula Badosa (16.º), Caroline Garcia e Garbiñe Muguruza, empatadas em 24.º.

Só há três modalidades que conseguiram um lugar entre as tenistas no top 10. Além do esqui já mencionado, a ginástica com Simone Biles na 8.ª posição (9,4 milhões de euros) e o golfe com Minjee Lee em 10.º (6,9 milhões de euros).

Al Bello

O futebol, modalidade rainha do lado masculino desta lista, com Messi e Cristiano no top 3 dos atletas mais bem pagos do mundo, não tem tanto peso na lista feminina. Para encontrar uma jogadora de futebol é necessário descer até ao 19.º lugar, onde as norte-americanas Alex Morgan e Megan Rapinoe estão empatadas. Cada uma acumulou um total de €5,4 milhões.

O mesmo em relação ao basquetebol, que na lista geral tem LeBron James em segundo lugar. A única representante da modalidade é Candace Parker, sete vezes WNBA All-Star. Na época baixa, em que a liga feminina está parada, a jogadora ocupa o seu tempo como analista de basquetebol, além de ter produzido o documentário “Title IX”.

Algo que fica claro com a publicação desta lista é que existe uma grande diferença entre os valores que as mulheres recebem pelo trabalho que fazem dentro de campo e fora de campo. Do valor recebido por Naomi Osaka, apenas cerca de €1 milhão foi amealhado dentro do court. Simone Biles, por exemplo, não ganhou um único euro no tapete.