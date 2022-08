Gabriel Lopes é bronze nos 200m estilos e Portugal vence pela primeira vez duas medalhas nos Europeus de natação

A natação é uma das modalidades-estrela do programa olímpico, mas nas piscinas Portugal nem sempre conseguiu estar na linha da frente dos grandes resultados internacionais. O currículo era modesto, mas algo mudou em 2022. Até este ano, os nadadores portugueses apenas tinham conseguido duas medalhas em Campeonatos da Europa em piscina de 50m, a primeira por Alexandre Yokochi em 1985, prata nos 200 bruços, e a segunda por Alexis Santos, bronze nos 200 estilos em Londres 2016. Mas em Roma 2022, o número dobrou: eram duas, passaram a ser quatro.

Depois de Diogo Ribeiro, de apenas 17 anos, ter sido bronze nos 50m mariposa, agora foi Gabriel Lopes a subir ao pódio do Europeu, com o 3.º lugar nos 200 estilos, a mesma prova em que Alexis Santos já havia sido medalhado.

O olímpico de 25 anos, na sua primeira final em Campeonatos da Europa, partia desde logo para a prova na bela piscina do Foro Itálico com grandes esperanças, depois de ter feito os melhores tempos tanto nas eliminatórias como nas meias-finais. Na pista 4, bem ao centro, o atleta da Lousã e que treina em Coimbra, teve um arranque previsivelmente modesto, na mariposa, mas voltou a colocar-se na luta nos segmentos de costas e bruços, as suas técnicas mais fortes. Na viragem para os 100 metros já era segundo e à entrada dos últimos 50 metros liderava a prova.

No crawl, Gabriel sabia que poderia perder para a concorrência, mas agarrou-se com unhas e dentes a um lugar entre os três primeiros, sendo o terceiro a tocar a parede (1.58,34), apenas atrás do húngaro Hubert Kos e do italiano Alberto Razzetti.

Por bater ficou apenas o recorde nacional de Alexis Santos, que em 2019 fez 1.58,19.

Numa tarde histórica para a natação portuguesa em grandes competições, com três portugueses em finais, José Costa foi 5.º nos 100 costas e Ana Catarina Monteiro 7.ª nos 200 mariposa. Com Gabriel Lopes veio a desejada medalha.