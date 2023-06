O Mercado na Tribuna: venha daí analisar as últimas das transferências no futebol

Nós, europeus, ficámos sem Lionel Messi, que aos 35 anos se escapuliu para Miami e o soccer da MLS. Uns dias antes, já tínhamos visto Karim Benzema a levar o pôr do sol da sua carreira para a Arábia Saudita, onde se parece estar a reforçar todo um plano para tentar que o campeonato local se torne, pela força do dinheiro, no que Cristiano Ronaldo tem dito para fazer rir quem vê futebol na Europa - uma das cinco melhores ligas do mundo. E depois, claro, há todos os rumores e diz-que-disse que já vão aparecendo em torno dos ‘grandes’ portugueses e de muitos clubes lá de fora.

Apesar de o mercado de transferências de verão só escancarar oficialmente as portas a 1 de julho, achámos por bem anteciparmo-nos um pouco. Afinal, há já muito que falar. Esta sexta-feira, entre as 16h e as 18h, vamos abrir um liveblog para conversarmos, analisarmos e trocarmos bolas sobre as mudanças que já se estão a ver no futebol - e queremos fazê-lo consigo, que está aí desse lado. E com a ajuda do Tomás da Cunha, analista e comentador de futebol que é nosso cronista.

Por isso, antes de começarmos e enquanto estivermos com a tertúlia ativa, envie as suas perguntas/dúvidas/temas que gostava de ver analisados para tribuna@expresso.impresa.pt. Faremos o melhor para irmos tocando em cada sugestão. Se estiver pelo Twitter, também o pode fazer por lá, utilizando a hashtag #MercadoTribuna. Cá o esperamos, venha daí.