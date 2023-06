O Mercado na Tribuna: venha daí analisar as últimas das transferências no futebol

A febre saudita parece não ter vontade de esmorecer, os rumores caem das árvores milionárias a cada dia e ainda estamos para ver que frutos vão ser apanhados. Além todas essas hipóteses - entre as quais, pelos vistos, há Rúben Neves e Bernardo Silva -, certo é que, na Europa, Raphaël Guerreiro é a certeza mais recente: o lateral que pode ser médio assinou pelo Bayern Munique, ressuscitando aquela tendência de o clube-eucalipto na Alemanha ficar com jogadores do Borussia Dortmund.

Por cá, a mais badalada transferência que se diz estar prestes a acontecer é o retorno de Ángel Di María ao Benfica ou o esbanjar de dinheiro do Sporting em Göykeres, avançado sueco do Coventry, de Inglaterra. Isto quando o mercado ainda nem abriu oficialmente. Só o fará oficialmente a 1 de julho, mas achámos por bem anteciparmo-nos um pouco. Esta sexta-feira, entre as 16h e as 18h, vamos abrir um liveblog para conversarmos, analisarmos e trocarmos bolas sobre as mudanças que já se estão a ver no futebol - e queremos fazê-lo consigo, que está aí desse lado. E com a ajuda do Tomás da Cunha, analista e comentador de futebol que é nosso cronista.

Por isso, antes de começarmos e enquanto estivermos com a tertúlia ativa, envie as suas perguntas/dúvidas/temas que gostava de ver analisados para tribuna@expresso.impresa.pt. Faremos o melhor para irmos tocando em cada sugestão. Se estiver pelo Twitter, também o pode fazer por lá, utilizando a hashtag #MercadoTribuna. Cá o esperamos, venha daí.