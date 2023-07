Contra os franceses rolar, rolar: Portugal joga acesso à final do Europeu de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins procura, esta sexta-feira, garantir o apuramento para a final do Campeonato da Europa, defrontando a França nas meias-finais da competição que decorre até sábado, na Catalunha.

Portugal, recordista de troféus, com 21, venceu pela última vez um Europeu em 2016, em Oliveira de Azeméis, tendo, desde então, disputado também a decisão de 2018, perdida para a Espanha, e terminado a última edição, em 2021, na terceira posição, juntamente com a Itália.

A formação comandada por Renato Garrido venceu o Grupo A, com vitórias sobre Itália (7-4) e precisamente França (3-1), além de ter empatado com a bicampeã em título Espanha (3-3), antes de golear a Inglaterra (15-2) nos quartos de final.

Já a França, vice-campeã europeia, foi quarta e última colocada no mesmo grupo, perdendo duas partidas, com Itália (4-2) e Portugal, e empatando com a Espanha (2-2), mas nos ‘quartos’ impôs-se sobremaneira à Suíça (5-0), que tinha sido primeira colocada no Grupo B.

A partida entre Portugal e França tem início marcado para as 17h30. A outra meia-final vai opor a Espanha à Itália, a partir das 20h, sendo que os espanhóis eliminaram a Alemanha (5-0) e os italianos ultrapassaram Andorra (4-1) nos quartos de final.

De resto, as meias-finais deste Europeu vão ser disputadas pelas quatro seleções com melhor ranking e que tinham ficado todas integradas no Grupo A da competição.

O Campeonato da Europa de hóquei em patins decorre até sábado, em Sant Sadurni d’Anoia, na Catalunha.