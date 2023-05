FC Porto e Valongo disputam final da Liga dos Campeões de hóquei em patins

O Valongo e o FC Porto vão disputar a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins este domingo (15h, Eleven Sports 2), no Pavilhão Municipal José Natário, em Viana do Castelo, depois de superarem Oliveirense e Barcelona no sábado.

É a segunda vez que o Valongo vai disputar a final deste torneio, depois do boicote dos grandes clubes em 2022. Edo Bosch, um histórico do FC Porto, é o treinador do Valongo. “É uma alegria enorme. Trabalhar com estes atletas é um prazer”, disse após a qualificação para a final. “Sei que dão sempre tudo nos treinos e nos jogos. Só uma equipa assim conseguia o que conseguiu neste fim de semana. Aconteça o que acontecer, vamos dar tudo e morrer em campo.”

O Valongo bateu a Oliveirense no prolongamento, por 6-4, depois de um empate a quatro golos no período regulamentar. Nos quartos de final, deixou o Sporting para trás.

O FC Porto tem outra experiência. Os dragões já conquistaram o troféu duas vezes, em 1986 e 1990, e perderam o derradeiro jogo em 10 ocasiões. Será, assim, uma final inédita.

Os azuis e brancos, que eliminaram o Benfica na final eight, bateram o Barcelona por 4-3. O treinador, Ricardo Ares, elogiou os adeptos e deixou a receita para a final desta tarde, em Viana do Castelo. “Os adeptos portistas são os melhores”, sentenciou na ressaca da meia-final. “Tivemos um pavilhão com um ambiente espetacular e em momentos importantes foram decisivos. Gostaria de lhes pedir que voltassem amanhã [domingo], serão fundamentais.”

Numa altura em que ainda não sabia se o rival seria Valongo ou Oliveirense, Ares apostou num FC Porto na final com as suas “essência, vontade e raça” habituais.