Casa Pia jogará em Rio Maior, a 84 quilómetros do seu estádio, na temporada 2023/24

O Casa Pia vai jogar em Rio Maior na temporada 2023/24 da I Liga, informou na sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), ao passo que a candidatura do Vilaverdense à II Liga está ainda em apreciação.

Depois de uma temporada a realizar os jogos caseiros no Estádio Nacional, em Oeiras, os gansos apresentaram esta temporada como alternativa o Estádio Municipal de Rio Maior, a 84 quilómetros de distância do Estádio Pina Manique, com obras por efetuar.

Em comunicado, a LPFP informa que a turma lisboeta jogará em Rio Maior até que as obras em Pina Manique sejam concluídas, perspetivando-se uma longa estadia nesse recinto alternativo, uma vez que os trabalhos no estádio principal ainda não iniciaram.

O Estádio Municipal de Rio Maior também foi apresentado pelo Estrela da Amadora, clube recém-promovido à I Liga, como alternativa ao Estádio José Gomes, enquanto o Farense apresenta o Estádio Algarve como um recinto‘suplente ao Estádio de São Luís.

A entidade, presidida por Pedro Proença e que regula as competições profissionais de futebol, informou ainda que o prazo de apreciação da candidatura apresentada pelo Vilaverdense, que ascendeu da Liga 3 à II Liga, decorre até segunda-feira, enquanto as restantes sociedades desportivas conseguiram obter o licenciamento para competirem.