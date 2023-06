Ex-dirigente da Liga de Clubes pressionou Governo para acelerar vistos de jogadores

Cinco meses antes de se tornar o principal arguido por suspeita de tráfico de seres humanos num caso que tem como vítimas 47 futebolistas da sua academia de futebol em Riba d’Ave, Vila Nova de Famalicão, Mário Costa reuniu-se no gabinete de Ana Catarina Mendes, a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares com a tutela do desporto. O então presidente da Assembleia-Geral da Liga de Clubes e fundador da Bsports Academy — alvo de buscas na última segunda-feira de dezenas de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) — quis dar conta das dificuldades administrativas na concessão de vistos de alguns atletas, tentando pressionar a ministra para acelerar o processo.

Ao Expresso, o gabinete de Ana Catarina Mendes confirmou a reunião formal do dia 23 de janeiro com Mário Costa, mas garantiu que a ministra-adjunta “não agilizou qualquer processamento de emissão de vistos de atletas estrangeiros”. E acrescentou que o gabinete do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, “não recebeu qualquer contacto, nem o tema foi objeto das reuniões do secretário de Estado com os órgãos da Liga Portugal”.