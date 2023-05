Pode a União de Leiria continuar a ter bilhetes grátis para sócios no futebol profissional? A Liga garante que sim

Na fase final da temporada 2021/22, a União de Leiria começou a colocar em prática uma política de bilhetes grátis para os sócios do clube. A medida teve impacto imediato: o Magalhães Pessoa, que costumava ter apenas algumas centenas de pessoas nas partidas da Liga 3, teve, consecutivamente, 5863 espectadores no primeiro jogo de portas abertas, 7628 no segundo, 13.204 no terceiro e 15.071 no quarto, batendo recordes de assistência do terceiro patamar do futebol nacional uns atrás dos outros.

Em 2022/23, a opção continuou, resultando numa média de 7958 cadeiras ocupadas por encontro, valor que, em Portugal, só é superado por Benfica, FC Porto, Sporting, SC Braga, Vitória SC e Marítimo. Frente ao SC Braga B, no duelo em que a União de Leiria selou o regresso à II Liga, estiveram 22.197 pessoas no estádio, um novo máximo da Liga 3 e um valor que, na presente temporada, não foi alcançado em nenhum jogo em solo nacional em que não participassem Benfica, FC Porto ou Sporting.

Em conversa com a Tribuna Expresso, Armando Marques, presidente da SAD da União, garantiu que a “estratégia é para aprofundar” na próxima temporada, na II Liga, sempre tendo em vista dar “prioridade e benefícios aos sócios”. Abria, assim, a porta para ter bilhetes grátis para os associados, também, em encontros do futebol profissional, passando a bola a Pedro Proença: “Há regras para cumprir, sabemos o que nos limita na parte regulamentar. Sei que o presidente está aberto a sugestões e nós queremos trazer mais gente para os estádios”, disse o líder do conjunto de Leiria em referência ao responsável máximo da Liga.