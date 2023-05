Como um divórcio se tornou União

Foi em 2010/11 que a União de Leiria disputou pela última vez a I Liga no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa — na temporada seguinte, a derradeira no principal campeonato, fê-lo na Marinha Grande. Naquela época, o recinto feito para o Euro 2004 teve uma média de 2407 espectadores por jornada.

No total, houve 36.108 pessoas que, em 2010/11, viram nas bancadas as melhores equipas do país. Mais de uma década depois, a União compete na Liga 3 e os dois últimos encontros que realizou em casa levaram mais gente ao estádio do que a totalidade das 15 jornadas da I Liga 2010/11: frente ao Felgueiras, houve 15.687 espectadores e, contra o SC Braga B, 22.197 adeptos, novo recorde do terceiro patamar numa partida em que um triunfo permitiu selar o regresso à II Liga.