Neres e Chiquinho no 11 de Schmidt para o Arouca-Benfica

Arouca

Arruabarrena, Milovanov, Basso, Opoku, Mateus Quaresma, David Simão, Soro, Alan Ruiz, Sylla, Antony, Michel

Benfica

Odysseas, Bah, António Silva, Nicolás Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, David Neres, João Mário, Aursnes, Gonçalo Guedes

Sem Enzo Fernández na lista de convocados, os lisboetas, depois de vencerem nos campos de Santa Clara e Paços de Ferreira, enfrentam esta noite a terceira deslocação consecutiva, no campo do Arouca (21h15, Sport TV1), uma equipa que vem de uma vitória importante na Liga. O 4-0 ao Portimonense aconteceu uns dias antes de o Arouca ser eliminado pelo Sporting nas meias-finais da Taça da Liga.

Os arouquenses seguem confortavelmente na sétima posição do campeonato, enquanto o Benfica vai segurando a liderança com mais sete pontos do que o Sp. Braga, que tem menos um jogo. O último Arouca-Benfica terminou com um 0-2 para os visitantes, com golos de Darwin Núñez e Gonçalo Ramos, que estará ausente esta noite.

