Roger Schmidt e (ainda) o caso Enzo: “Se um clube pagar a cláusula e ele quiser sair, não podemos parar isso”

Arouca

“Mais um jogo fora muito difícil. Já jogámos com Santa Clara e Paços e agora o terceiro jogo fora seguido. Estivemos bem nos dois últimos jogos e agora temos pela frente um adversário inteligente, uma equipa rápida, boa em transição. Estão no 6.º lugar na liga, diz tudo. Temos de estar muito focados e lutar pelos três pontos”

Pontos fortes do Arouca

“Eles sofreram alguns golos, mas em poucos jogos. Têm muito poder no ataque e conseguem influenciar o jogo de uma maneira positiva, é preciso respeitar a rapidez que têm na frente. Quando se tem estes pontos nesta altura do campeonato é porque mereces estar lá. São muito disciplinados e lutam durante os 90 minutos. Vamos respeitá-los. No primeiro jogo lembro-me de ficar impressionado com a sua qualidade e poder em termos físicos”

Mercado

“Temos de estar preparados para tudo nos bastidores, principalmente quando não estamos no lugar do condutor. Temos uma situação com o Enzo e se um clube pagar a cláusula e ele quiser sair não podemos parar isso. Temos de estar preparados e encontrar soluções, mas de momento é nosso jogador. Vamos ver o que acontece nos próximos dois dias. Vou ficar feliz quando a janela fechar para nos podermos focar nos nossos jogadores e na nossa temporada”

Gonçalo Ramos

“É um problema muscular simples, está fora, mas esperamos tê-lo sábado. Estamos felizes porque quando saiu no último jogo parecia que era mais grave. É uma lesão pequena. Preparámos bem o Casper [Tengstedt] e o Andreas [Schjelderup] nas últimas semanas, mas eles precisam sempre de algo extra porque temos de prepará-los para uma longa temporada. Agora estão numa melhor situação e é uma boa altura para ter o Casper na equipa amanhã”

Preparados para tanta competição, com regresso da Champions?

“Acho que sim, já mostrámos que estamos a regressar a um bom nível. Os jogadores mostraram boa mentalidade, estão atentos, houve disciplina tática. Se olharmos para as estatísticas, vemos que temos tido bons resultados. Temos de estar preparados para jogar de 3 em 3 dias, estamos desejosos de jogar nas próximas semanas”

Otamendi termina contrato

“É o nosso capitão e é um líder. Tem feito uma temporada excelente e toda a gente sabe que gosta muito de jogar no Benfica. Mas também é preciso respeitar os planos dos jogadores. Espero que fique, é um jogador de topo, que consegue estar de 3 em 3 dias em grande condições. Traz inteligência à equipa. Vai dar tudo para se tornar campeão pelo Benfica e não está concentrado no que poderá acontecer no verão”