SC Braga diz que “não foi interveniente” na negociação com investidores do Catar, mas acredita que este vai “alavancar o crescimento da SAD”

Portugal estava a acordar para a semana quando surgiu a notícia: a Qatar Sports Investments (QSI), subsidiária do fundo soberano do estado do Catar e detentora do Paris Saint-Germain, havia adquirido 21,67% do Sporting de Braga. O negócio, confirmado à CMVM, levou a QSI a adquirir as ações que pertenciam à Olivedesportos.

A Tribuna Expresso questionou o clube liderado por António Salvador sobre vários contornos da operação. Através de fonte oficial, o Sporting de Braga reiterou que “não foi interveniente na negociação”, a qual é descrita como “uma operação de mercado que envolveu diretamente a entidade vendedora e a entidade compradora", uma situação em que “um privado adquiriu a posição de outro privado”.

Assim, de acordo com o que foi dito, o negócio foi feito, de forma direta, entre a QSI e Olivedesportos. O Sporting de Braga sublinha que “não foi comunicado ao clube o valor envolvido” para a aquisição de 21,67% das ações por parte donos do Paris Saint-Germain.