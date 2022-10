Donos do Paris Saint-Germain compram 21,67% da SAD do SC Braga

O SC Braga vai entrar no portfólio de investimentos da Qatar Sports Investments, grupo catari mais conhecido por deter o milionário Paris Saint-Germain. A holding liderada por Nasser Al-Khelaifi adquiriu 21,67% da SAD dos minhotos, ao comprar as ações que pertenciam à Olivedesportos. O negócio, confirmado esta segunda-feira na CMVM, deverá ficar concluído nos próximos meses.

A Qatar Sports Investments é uma subsidiária do Qatar Investments Authority, o fundo soberano do estado do Catar.

À CMVM, a SAD do SC Braga diz que “a transmissão das ações objeto do Contrato de Compra e Venda encontra-se sujeita a um termo de 60 dias, bem como à verificação de um conjunto de condições na data da efetiva transmissão das ações”. Mas a Qatar Sports Investments já terá os direitos de voto correspondentes às ações. Direitos de voto que são imputáveis “ao Estado do Catar”, diz ainda o comunicado, “enquanto entidade com poder controle da Qatar Sports Investments”.

Já no seu site oficial, o SC Braga escreve que “acolhe com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investments na sua estrutura acionista, certa de que a capacidade e a experiência internacionalmente demonstradas, nas mais variadas áreas, constituem para a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD um acrescento de valor, permitindo alavancar o crescimento da marca e a sua expansão global”.

A SC Braga SAD sublinha ainda que a operação “não produz qualquer alteração na gestão” do clube, “estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da administração nomeada com o apoio do acionista maioritário”, que neste caso continua a ser o SC Braga.

Nasser Al-Khelaifi, que neste momento é também o líder da Associação Europeia de Clubes, através de um comunicado da QSI, lembra que “Portugal é um país de futebol, com alguns dos adeptos mais apaixonados e um dos melhores sistemas de talentos do mundo” e que o SC Braga é uma instituição “exemplar” com uma história “orgulhosa, grande ambição e reputação de excelência dentro e fora do campo”.

“Como investidores e parceiros, estamos ansiosos com o crescimento e desenvolvimento do clube, nas equipas masculinas e femininas”, pode ler-se também no comunicado da QSI.